واشنطن تنفي المشاركة في ضرب إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - نفت الولايات المتحدة مشاركتها في الضربات التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

واشنطن تنفي مشاركتها في الضربة الإيرانية

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن الولايات المتحدة "لم تشارك في الضربات الإسرائيلية" التي استهدفت إيران، بحسب وكالة "فرانس برس".

خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف أن "هدفنا هو تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

واعتبر سافيت، أن "ردهم (الإسرائيليين) كان دفاعا عن النفس، وقد تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرًا على أهداف عسكرية خلافًا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادا للسكان".

بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن الرئيس جو بايدن وأعضاء فريق الأمن القومي في البيت الأبيض عملوا مع "الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على القيام برد محدد الأهداف ومتناسب مع خطر متدن لإلحاق أضرار مدنية".

وقال المسؤول لصحفيين "ويبدو أن هذا ما حصل بالتحديد مما يظهر هذا المساء".

وأكد أن الرئيس بايدن شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تصميم رد يسهم في ردع المزيد من الهجمات على إسرائيل مع خفضه مخاطر تصعيد إضافي، وهذا هو هدفنا".

وشنت إسرائيل هجمات في وقت مبكر من يوم السبت، على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

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