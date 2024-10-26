من ضمنها مقاتلات شبحية، أبرز الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة في الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - شن جيش الاحتلال فجر اليوم السبت هجوما واسعا على العاصمة الإيرانية طهران، استهدف عدة مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وزعمت إسرائيل انها استخدمت قرابة 100 طائرة في الهجوم على إيران وصواريخ بالستية وصواريخ جو أرض، بالإضافة إلى صواريخ اعتراضية لتوجيه ضربة دقيقة ضد أهداف في إيران.

وكانت الطائرات المقاتلة عبارة عن مزيج من المقاتلات الهجومية وطائرات التزود بالوقود جوا، وعدد من مسيرات التجسس، وتم تحميل المقاتلات بالصواريخ الهجومية جو- أرض، وصواريخ اعتراضية لحماية المقاتلات.

الطائرات التي استخدمتها إسرائيل في الهجوم على إيران

ونظرا لبعد المسافة التي وصلت إلى 1500 كيلومتر لجأت إسرائيل إلى استخدام طائرات التزود بالوقود، لتزويد مقاتلاتها خلال هذه الرحلة الطويلة.

وشاركت مقاتلات إف 35 الشبحية التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى مقاتلات إف 15 وإف 16 في الهجوم على إيران.

الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في الهجوم على إيران

أما الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على إيران، فكشفت تقارير أن جيش الاحتلال استخدم نظامين للصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو، واسمهما (الأفق الذهبي والصخور).

ويسمح نظام الصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو للطائرة التي تطلقها بالوقوف على مسافات بعيدة من هدفها، ما يبقيها خارج نطاق الأسلحة الدفاعية، مثل الأسلحة المضادة للطائرات.

والصواريخ التي استخدمها جيش الاحتلال هي بعيدة المدى مصممة لضرب مجموعة متنوعة من الأهداف فوق وتحت الأرض، والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر.

ومن خلال إطلاق هذه الأسلحة من مسافات بعيدة، وبعيدًا عن حدود إيران، فإن ذلك من شأنه أن يتجنب الحاجة إلى تحليق مقاتلات الاحتلال فوق بعض البلدان في المنطقة.

الأهداف التي هاجمها جيش الاحتلال في إيران

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه، أنه “منذ فترة قصيرة، أكمل الجيش هجومًا محددًا ودقيقًا ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة بإيران، وعادت جميع طائراتنا بسلام إلى قواعدها”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: “ أنه تم تنفيذ الهجوم بتوجيه من المستوى السياسي، ردًّا على هجمات النظام في إيران ضد إسرائيل ومواطنيها في الأشهر الأخيرة، وتم الانتهاء من الهجوم وتحققت أهدافه”.

وأشار البيان إلى أن «طائرات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، هاجمت وسائل إنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، تعرضت أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية وقدراتها الجوية الأخرى للهجوم، والتي كانت تهدف إلى الحد من حرية إسرائيل في العمل الجوي في إيران».

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