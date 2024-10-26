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إدارة بايدن تبلغ إيران بتجنب الرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

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إدارة بايدن تبلغ إيران بتجنب الرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

إدارة بايدن تبلغ إيران بتجنب الرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إيران عبر وسيط بتجنب الرد على إسرائيل وإنهاء دورة الأعمال العدائية.

أمريكا تؤكد على التزامها بأمن إسرائيل 

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت: "أكدت مجددًا التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "تحدثت مع نظيري الإسرائيلي لتلقي آخر المستجدات بشأن الضربات على أهداف عسكرية في إيران".

إرسال إسرائيل رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة  

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

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الهجوم الإسرائيلي علي إيران.. نجاح الضغوط الأمريكية على تل أبيب ورسالة ردع.. خبراء يكشفون سيناريوهات الرد المتوقعة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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