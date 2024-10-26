إدارة بايدن تبلغ إيران بتجنب الرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إيران عبر وسيط بتجنب الرد على إسرائيل وإنهاء دورة الأعمال العدائية.

أمريكا تؤكد على التزامها بأمن إسرائيل

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت: "أكدت مجددًا التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "تحدثت مع نظيري الإسرائيلي لتلقي آخر المستجدات بشأن الضربات على أهداف عسكرية في إيران".

إرسال إسرائيل رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

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