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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 مسيرات أطلقت من لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 مسيرات أطلقت من لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 مسيرات أطلقت من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم السبت، أن دفاعاته الجوية اعترضت 4 طائرات مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

جيش الاحتلال يتصدى ل4 مسيرات قادمة من لبنان 

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت، واستهدف مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري في العاصمة طهران.

واستخدمت إسرائيل في هذا الهجوم قرابة الـ 100 طائرة، وعلى الرغم من ذلك لم يقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإيراني أو الحرس الثوري.

ومن جانبه كشف موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير  اليوم السبت، عن رسالة أرسلتها إسرائيل إلى إيران  قبل تنفيذ ضربتها الليلة الماضية وطالبت الإيرانيين بعدم الرد.

رسالة إسرائيلية إلى إيران قبل الهجوم 

وأوضح الموقع الأمريكي في تقريره أن هذه الرسالة كانت محاولة لمنع تصعيد أوسع في المنطقة، ونقل أكسيوس عن مصادر أمريكية قولها:" قبل ساعات قليلة من الهجوم، أرسلت إسرائيل رسائل إلى طهران وطالبتها بعدم الرد عليها".

محاولة إسرائيلية لمنع التصعيد مع إيران 

وأضافت المصادر: "حصل الإيرانيون على توضيح عام مسبق عمّا سيتم مهاجمته وما لن يتم مهاجمته.. الرسالة الإسرائيلية كانت محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وإيران ومنع تصعيد أوسع".

وقالت المصادر: إن الرسالة الإسرائيلية نقلت إلى الإيرانيين عبر أطراف ثالثة، وركزت الموجة الأولى من الهجوم الإسرائيلي على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بينما ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع إنتاج الأسلحة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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