وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الأوكراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة نظيره الأوكرانى اليوم القاهرة هي الأولى مشيرًا إلى أنه تم تدشين العلاقات بين البلدين عام 1992عقب استقلالها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، في القاهرة اليوم، أن المباحثات تناولت العديد من المجالات وتطويرها لأفق ارحب.

وأوضح أنه تم التباحث بشأن الطلبة المصريين الدارسين في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حيث من المتوقع زيادة التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار؛ حيث إن مصر شريك أوكرانيا الأول فى الشرق الاوسط.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن توريد مصر الحبوب، وكذلك تطوير الزيارات السياحية حيث وصلت لمليون سائح، وركز إلى أن السوق التجاري المصرى مفتوح للصناعات الأوكرانية.

ونوه إلى أنه تم التباحث بشأن الاستثمارات الأوكرانية في مصر والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا بحيث يكون هناك توطين للصناعات الأوكرانية في مصر، وكذلك مركز الحبوب والأقماح الأوكرانية في قناة السويس لتكون منفذًا لأفريقيا.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي بين البلدين وإنشاء فروع للجامعات المتميزة الأوكرانية في مصر أسوة بجامعات ألمانيا وأمريكا وغيرها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالرعايا الطلبة المصريين المتواجدين على الأراضي الاوكرانية وتقديم مزيد من الدعم من قبل السلطات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين فى مصر وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الملفات الدولية الاقليمية كانت حاضرة بقوة، وكذلك بالرفض فى الشرق الأوسط نتيجة التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة ولبنان ورفض مصر لهذا التصعيد والحد منه، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات وكذلك فى لبنان لتخفيف حدة الصراع في المنطقة.

ونوه إلى أنه تم التباحث بالأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على الاقتصاد المصري وكذلك الجهود الحثيثه التى تبذلها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل لدخول المساعدات الإنسانية والطبية لأهالينا فى غزة.

وأضاف: تم التباحث بشأن الأوضاع فى سوريا ولبنان وليبيا.

وشدد على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكدًا على أن نهر النيل نهر دولي وعابر للحدود.

وركز على موقف مصر الصريح على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

واستقبل عبد العاطي نظيره الأوكراني في القاهرة صباح اليوم، كما عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية.

وتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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