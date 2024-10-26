وزير الخارجية الأوكراني: نحتاج لدعم دولي لتنفيذ خطة النصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أكد أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، الذي عُقد اليوم في القاهرة، أن الأحداث الجارية في أوكرانيا لا تقتصر على أوكرانيا وحدها، بل تؤثر على العالم بأسره.

وأوضح سيبيها أنه من الضروري احترام سيادة الدول والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني قد عرض على المجلس الأوروبي خطة النصر التي تسعى أوكرانيا لتحقيقها. كما ركز على أهمية حصول بلاده على الدعم الدولي اللازم لتنفيذ هذه الخطة.

واستقبل عبد العاطي نظيره الأوكراني في القاهرة صباح اليوم، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وتناولت المناقشات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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