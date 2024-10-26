وزير خارجية أوكرانيا: نحتاج دعم مصر لإنهاء الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أكد أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، الذي عُقد اليوم في القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعتبر أكبر داعم لأوكرانيا في مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح سيبيها أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم المصري نظرًا لدور مصر كدولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة. كما أشار إلى دعوة مصر لأوكرانيا للمشاركة في مؤتمر السلام، مما يعكس اهتمام القاهرة بالاستقرار في المنطقة.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني روسيا بتأجيج الصراع في أفريقيا، مشددًا على انتهاك سيادة أوكرانيا وعدم احترام القانون الدولي.

واستقبل عبد العاطي نظيره الأوكراني في القاهرة صباح اليوم، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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