وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع بحق أهالينا فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج نأمل أن تنتج التحركات الدولية وقف إطلاق النار فى غزة.

وركز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، فى القاهرة اليوم، على أنه لا يمكن أن نقبل بالسياسة الممنهجة للتجويع لأهالي غزة والنزوح من ديارهم.

وشدد على ضرورة وقف عملية التصعيد فى المنطقة.

وركز على أنه لن تنعم المنطقة بالاستقرار دون وقف التصعيد فى قطاع غزة.

وطالب بضرورة وجود إرادة سياسية من قبل الجانب الاسرائيلى.



واستقبل عبد العاطي، نظيره الأوكرانى فى القاهرة صباح اليوم كما عقد الوزيران جلسة مباحثات ثانية.

وتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأجرى مراسم توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين عقب اللقاء الثنائي والجلسة الموسعة التى جرت بمشاركة وفدي البلدين.

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