قتلى وجرحى، كتائب القسام تفجر منزلًا تحصنت داخله قوة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تفجير منزل تحصن داخله جنود من جيش الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح واستهداف دبابتين أمس شمال معسكر جباليا.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 42 ألفا و924 شهيدًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 100 ألف و833 مصابًا.

قوات الاحتلال تشعل النار عمدًا بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان

تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعال النيران بعشرات المنازل المحيطة في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان، حيث تتواجد حاليًا داخل المنشأة الطبية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات احتجزت مئات المرضى والطواقم الطبية، بالإضافة إلى عدد من النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بحثًا عن الأمان من القصف المستمر.

اقتحام مستشفى كمال عدوان في غزة

وأشارت إلى أن الوضع داخل المستشفى يعد كارثيًّا، حيث لم يتم توريد أو توفير الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وقالت: تستمر الوزارة في تحذير المجتمع الدولي من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعاني منها غزة، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المرضى والمصابين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث أطلقت النار على المحاصرين داخلها.

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