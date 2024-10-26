وزير الخارجية: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، الذي عُقد اليوم في القاهرة، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مشددًا على أن نهر النيل هو نهر دولي وعابر للحدود.

واستقبل عبد العاطي نظيره الأوكراني في القاهرة صباح اليوم، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وتناولت المناقشات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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