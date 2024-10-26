خبير عسكري يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على هجمات إسرائيل الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - هجوم إسرائيل علي إيران، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

من جانبه قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي: إن كل ما حدث خلال الساعات الماضية ليس سوي "تمثيلية"، لافتًا إلى أن إيران لن ترد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

سيناريوهات رد إيران علي هجمات إسرائيل

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ "كلمتك": "الضربات الإسرائيلية لم تهاجم أهداف هامة واستراتيجية داخل إيران"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دائمًا ما يتحدث عن عدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية ولكن عندما جاءت له الفرصة لم يهاجم النووي الإيراني بل هاجم أهدافًا ليست ذو أهمية كبري سواء منصات إطلاق صواريخ أو ضربات محدودة في عددا من القواعد عسكرية ليست ذو أهمية كبرى، مشددًا على أن كل ما حدث ليس سوى "تمثيلية" وأن طهران لن ترد على هذه العملية.

وتابع الخبير العسكري: "لم يكن هذا الهجوم الذي كان يتوقعه الجميع.. ما حدث هو نفس التمثيلية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل مطلع الشهر الجاري.. تل أبيب لم تستهدف منشآت نووية أو نفطية أو اقتصادية هامة.. هذه الهجمات لم تسبب أوجاعًا أو آلامًا لإيران".

واستطرد: "ما حدث ليس سوي رسالة ردع من إسرائيل لطهران مفادها أن تل أبيب قادرة علي الوصول إلى أي مكان داخل إيران وأنهم قادرين على ضرب أي أهداف داخل الأراضي الإيرانية"، مضيفا: "رسالة إسرائيل أن هذا الهجوم قرصة ودن.. المرة القادمة سنضرب أهداف حقيقية.. استطعنا الوصول إلي قلب العاصمة الإيرانية ولم يتم إسقاط طائرة واحدة لنا".

وأكد سالم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد انهيار إيران أو سقوطها خلال هذه الفترة، نظرًا لاحتياجها لها واستخدامها كفزاعة لدول الخليج، مشددا على أن واشنطن لديها العديد من المصالح في منطقة الشرق الأوسط.

رسالة إسرائيل إلى إيران قبل توجيه الضربة

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.

وأضاف أكسيوس عن مصادر مطلعة: "إسرائيل أوضحت لإيران مسبقًا ما الذي ستهاجمه وما لا تهاجمه بشكل عام.. كما حثت طهران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا".

الهجوم الإسرائيلي على إيران

ونفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، "مزاعم" جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حربًا نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلًا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارًا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.

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