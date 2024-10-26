هزيمة عسكرية لإسرائيل، باحث يكشف كواليس الهجوم على إيران في الغرف المغلقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - كشف الباحث في شأن الحركات الإسلامية، سامح عسكر، عن كواليس جديدة للضربة الإسرائيلية على إيران، التي وصفها بأنها تُعد انتكاسة صريحة لإسرائيل، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية على إيران هزيمة عسكرية مهمة لإسرائيل، سيستفيد منها محور المقاومة في الأيام المقبلة.

كواليس الضربة الإسرائيلية على إيران في الغرف المغلقة

كما كشف سامح عسكر عن الطلب الذي وجهته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإيران بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية ستتخذها إيران ورقة للتفاوض في المرحلة المقبلة، والتي تجري أحداثها في الغرف المغلقة.

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قال سامح عسكر عن الضربة الإسرائيلية على إيران: "اللي حصل انتكاسة صريحة لإسرائيل، وهزيمة عسكرية مهمة، هتفيد محور المقاومة في قادم الأيام..."

وعن مطالبات الغرب من إيران بعد الضربة الإسرائيلية عليها: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يطالبون إيران بعدم الرد، هنا صار للإيرانيين ورقة تفاوض الأيام المقبلة، تجري أحداثها في الغرف المغلقة بعيدا عن ضجيج الإعلام، وستظهر تحديدًا مطالب إيران من إسرائيل مقابل عدم الرد..".

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أما المطالبات الإيرانية، فكشفها سامح عسكر قائلًا: "سيطالب الإيرانيون على الأرجح بوقف الحرب وإحداث صفقة تفاوض، وفي حال الرفض سيرد الإيرانيون ردًّا محدودًا، وبكل الأحوال لا تريد الولايات المتحدة أن تتورط إسرائيل في حرب شاملة على ثلاثة جبهات منها واحدة متكافئة القوة".

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وتابع سامح عسكر "وفي حال اشتداد جبهة لبنان وزيادة الخسائر قبل الرد الإيراني، ربما تفكر الولايات المتحدة في وقف الحرب والاستجابة لمطالب الإيرانيين".

وقال الباحث في الحركات الإسلامية سامح عسكر: "في تقديري أن هذا لن يحدث، فالانتخابات الأمريكية من أحد أهدافها الكبرى القضاء على تهديد محور المقاومة في الشرق الأوسط، وسيِنفق الأمريكيون على ذلك من أموال ودماء الإسرائيليين والعرب الكثير".

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