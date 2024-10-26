رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

هزيمة عسكرية لإسرائيل، باحث يكشف كواليس الهجوم على إيران في الغرف المغلقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هزيمة عسكرية لإسرائيل، باحث يكشف كواليس الهجوم على إيران في الغرف المغلقة - أخبار كلمتك

هزيمة عسكرية لإسرائيل، باحث يكشف كواليس الهجوم على إيران في الغرف المغلقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - كشف الباحث في شأن الحركات الإسلامية، سامح عسكر، عن كواليس جديدة للضربة الإسرائيلية على إيران، التي وصفها بأنها تُعد انتكاسة صريحة لإسرائيل، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية على إيران هزيمة عسكرية مهمة لإسرائيل، سيستفيد منها محور المقاومة في الأيام المقبلة.

كواليس الضربة الإسرائيلية على إيران في الغرف المغلقة

كما كشف سامح عسكر عن الطلب الذي وجهته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإيران بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية ستتخذها إيران ورقة للتفاوض في المرحلة المقبلة، والتي تجري أحداثها في الغرف المغلقة.

 

الضربة الإسرائيلية على إيران محدودة، كلمتك
الضربة الإسرائيلية على إيران محدودة، كلمتك

قال سامح عسكر عن الضربة الإسرائيلية على إيران: "اللي حصل انتكاسة صريحة لإسرائيل، وهزيمة عسكرية مهمة، هتفيد محور المقاومة في قادم الأيام..."

وعن مطالبات الغرب من إيران بعد الضربة الإسرائيلية عليها: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يطالبون إيران بعدم الرد، هنا صار للإيرانيين ورقة تفاوض الأيام المقبلة، تجري أحداثها في الغرف المغلقة بعيدا عن ضجيج الإعلام، وستظهر تحديدًا مطالب إيران من إسرائيل مقابل عدم الرد..".

ماذا تطلب إيران من الغرب بعد الضربة

أما المطالبات الإيرانية، فكشفها سامح عسكر قائلًا: "سيطالب الإيرانيون على الأرجح بوقف الحرب وإحداث صفقة تفاوض، وفي حال الرفض سيرد الإيرانيون ردًّا محدودًا، وبكل الأحوال لا تريد الولايات المتحدة أن تتورط إسرائيل في حرب شاملة على ثلاثة جبهات منها واحدة متكافئة القوة".

إيران تتصدى لضربات إسرائيل على طهران، كلمتك
إيران تتصدى لضربات إسرائيل على طهران، كلمتك

وتابع سامح عسكر "وفي حال اشتداد جبهة لبنان وزيادة الخسائر قبل الرد الإيراني، ربما تفكر الولايات المتحدة في وقف الحرب والاستجابة لمطالب الإيرانيين". 

وقال الباحث في الحركات الإسلامية سامح عسكر: "في تقديري أن هذا لن يحدث، فالانتخابات الأمريكية من أحد أهدافها الكبرى القضاء على تهديد محور المقاومة في الشرق الأوسط، وسيِنفق الأمريكيون على ذلك من أموال ودماء الإسرائيليين والعرب الكثير".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق