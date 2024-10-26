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وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن استخدام نهر النيل كسلاح ضد مصر - أخبار كلمتك

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وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن استخدام نهر النيل كسلاح ضد مصر - أخبار كلمتك

وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن استخدام نهر النيل كسلاح ضد مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:59 مساءً - قال أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا: إن نهر النيل مسألة وجودية لمصر. 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى القاهرة، أنه لا يمكن أن تستخدم مياه نهر النيل كسلاح. 

وأكد ضرورة استمرار الحوار السياسي بشأن مياه النيل.

وكان عبد العاطي، استقبل نظيره الأوكرانى فى القاهرة صباح اليوم كما عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية.  

وتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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