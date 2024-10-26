وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن استخدام نهر النيل كسلاح ضد مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:59 مساءً - قال أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا: إن نهر النيل مسألة وجودية لمصر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى القاهرة، أنه لا يمكن أن تستخدم مياه نهر النيل كسلاح.

وأكد ضرورة استمرار الحوار السياسي بشأن مياه النيل.

وكان عبد العاطي، استقبل نظيره الأوكرانى فى القاهرة صباح اليوم كما عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية.

وتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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