10 قتلى في هجوم إرهابي يستهدف الشرطة جنوب إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:59 مساءً - كشفت وسائل إعلام إيرانية أن هجوم إرهابي استهدف قوات الشرطة في جنوب شرق البلاد، أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وفقا لـ«الحدث».

إيران تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية تابعة لها، واعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسيادتها.

وأكدت الوزارة في بيانها حق إيران في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء أجنبي، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشار البيان إلى أن استمرار ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في المنطقة، والدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من الولايات المتحدة ودول غربية، يشكل عاملًا يزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وجددت إيران التزامها باستخدام كل إمكاناتها لحماية أمنها ومصالحها، مؤكدة التزامها أيضًا بالأمن الإقليمي.

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