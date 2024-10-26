حزب الله يقصف مقر الاستخبارات الإسرائيلية في صفد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - قال حزب الله اللبناني: إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية قاعدة ميشار مقر الاستخبارات الرئيسة للمنطقة الشمالية في مدينة صفد.

وكان الحزب أعلن قبل قليل أن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية بلدة الكريوت شمالي مدينة حيفا.

وكشف حزب الله، اليوم السبت، عن تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب.

وأعلن حزب الله أمس عن قصفه لقاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف بالصواريخ مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل.

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