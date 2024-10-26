جيش الاحتلال: إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض بعضها.

وكشف حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب.

حزب الله يقصف قاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي

وأمس، أعلن حزب الله عن قصفه لقاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

وقال حزب الله في بيان صادر عنه، إنه قصف بالصواريخ مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل

صواريخ حزب الله تمطر مستوطنات وتجمعات لقوات إسرائيلية

وفي عدة بينات متتالية، قال الحزب: "قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل".

وأكد حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعًا لقوات إسرائيلية في مستعمرة المنارة، مضيفًا أنه قصف تجمعا لقوات جيش الاحتلال بمحيط كفر كلا جنوبي لبنان.

وأوضح حزب الله أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسغاف عام.

حزب الله: تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات على قاعدة تل نوف الجوية في تل أبيب هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل، والسر في حزب الله اللبناني

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