الأمم المتحدة تقف دقيقة صمت حدادًا على وفاة نبيل العربي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:18 مساءً - وقف ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية دقيقة صمت حدادًا على وفاة الراحل الدكتور نبيل العربي.

ونشرت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بيانا جاء كالتالي: وقف ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية دقيقة صمت حدادًا على وفاة القاضي الراحل الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان: كان الدكتور العربي قاضيًا مصريًا مرموقًا وقد كرس حياته من أجل سيادة القانون وتحقيق السلام المنشود. رحم الله الدكتور نبيل العربي.

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