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استشهاد 800 فلسطيني في شمال قطاع غزة خلال 22 يومًا - أخبار كلمتك

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استشهاد 800 فلسطيني في شمال قطاع غزة خلال 22 يومًا - أخبار كلمتك

استشهاد 800 فلسطيني في شمال قطاع غزة خلال 22 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - كشفت مصادر طبية في غزة أن نحو 800 فلسطيني استشهدوا جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على شمال قطاع غزة منذ 22 يوما فيما تقوم القوات الإسرائيلية باعتقال كافة الطواقم في مستشفى كمال عدوان.

وبحسب «سكاي نيوز»، قالت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، إن 800 فلسطيني استشهدو إثر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على شمالي القطاع منذ 22 يوما.

قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية على شمال غزة

وتعرضت مناطق شمال غربي ووسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية، بينما شهدت وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قصفا مدفعيا مكثفا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنها لا تستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة وصلتها من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق (الإسرائيلي) في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الدفاع المدني معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة.

الدفاع المدني في غزة: القوات الإسرائيلية تعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان 

من ناحية ثانية، قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية تعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان من الرجال ما عدا مدير المستشفى حسام أبو صفية وفتاة من الطاقم الطبي وأحد عمال النظافة، كما اعتقلت عددا آخر من الجرحى.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم احتجاز الطاقم الطبي من الفتيات في غرفة منعزلة دون طعام أو ماء، بينما تم اقتياد الرجال مجردين من الملابس ومكبلين الأيدي إلى جهة غير معلومة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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