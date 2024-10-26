بدء جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأوكرانيا في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - بدأت جلسة المباحثات الموسعة بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيرة الأوكرانى أندريه سيبيها فى القاهرة صباح اليوم.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثانية صباح اليوم فى قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية اليوم فى القاهرة.

ويتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين عقب اللقاء الثنائي والجلسة الموسعة التى تجرى بمشاركة وفدي البلدين.

كما يعقد الوزير عبد العاطي ونظيره الأوكراني مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا في ختام المباحثات.

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