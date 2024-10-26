أول تعليق من حماس على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أدانت حركة حماس، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية، وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للحركة الفلسطينية: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات، العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات".

حماس: العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية

وأضافت: "نعده انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية، وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية".

حماس: كيان الاحتلال المجرم يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان وشعوبنا العربية والإسلامية

وأردفت: "إن هذا العدوان الفاشي يؤكد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستندا إلى غطاء عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية".

حماس: نشيد بجهوزية إيران ودفاعاتها الجوية وتصديها للهجوم الصهيوني

كما أشادت حماس بجهوزية إيران ودفاعاتها الجوية "وتصديها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزز من موقف شعوبنا الحرة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية.

حماس: نثمّن المواقف الشجاعة للشعب الإيراني وقيادته في مساندة قضيتنا العادلة

واختتم بيان حماس: "نؤكّد تضامننا ووقوفنا مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني، ونثمّن المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

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