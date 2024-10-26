رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

سخرية واسعة من الضربة الإسرائيلية لإيران، والنشطاء: عطسة وانتهت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سخرية واسعة من الضربة الإسرائيلية لإيران، والنشطاء: عطسة وانتهت - أخبار كلمتك

سخرية واسعة من الضربة الإسرائيلية لإيران، والنشطاء: عطسة وانتهت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف محدودية وضعف الضربة الإسرائيلية على إيران، والتي أثارت سخرية النشطاء من محدودية الضربة، التي لم تتجاوز الدقائق، وعدم تأثيرها، حيث لم تتسبب في أضرار بالغة على إيران.

السخرية من ضربة إسرائيل لإيران

وأظهرت مقاطع الفيديو سخرية النشطاء من ضربة إسرائيل على إيران، فأظهر أحد مقاطع الفيديو بعض الإيرانيين وهم يحدقون في السماء، علَّهم يجدوا أي صاروخ أو طائرة إسرائيلية، فلم يجدوا أي شيء يدل على قيام إسرائيل بالضربة.

 

في حين أظهر مقطع فيديو آخر أحد الأشخاص وهو "يعطس"، وأخذ يضحك قائلًا: "خلصت الضربة"، ساخرًا من أن ما يثار عن ضربة إسرائيل لإيران لم تستغرق وقتًا طويلًا، وإنما أخذت الوقت الذي يقوم فيه الشخص بـ "العطس"، ولسان حاله يقول: "من يعطس لن يشاهد الضربة" من قلة الزمن الذي استغرقته الضربة.

 

كما ظهر مقطع أخر يكشف فيه الإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل الفرق بين الضربة الإيرانية على القاعدة العسكرية الإسرائيلي "نفتاريم" والضربة الإسرائيلية على إيران، حيث قال: "إسرائيل ضد هجوم إيران.. هل ترون الفرق؟"، ليرد عليه أحد الإيرانيين بمقطع فيديو يكشف طهران وقت الضربة، التي لم يمسسها سوء قائلًا: "طهران آمنة ومؤمنة" 

أكسيوس: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل غاراتها الجوية

جدير بالذكر أن موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران، أمس الجمعة، قبل غاراتها الجوية الانتقامية محذرة الإيرانيين من الرد، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة للموقع، وذلك في محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين البلدين ومنع تصعيد أوسع. 

في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه وقعت 3 موجات من الغارات الجوية، صباح اليوم السبت، ركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، أما الثانية والثالثة فركزتا على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

وأكدت إيران إنها تصدت للهجوم الإسرائيلي وأعاقت حركته، مشيرة إلى وقوع أضرارًا محدودة لحقت بأهداف عسكرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق