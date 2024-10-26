سخرية واسعة من الضربة الإسرائيلية لإيران، والنشطاء: عطسة وانتهت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف محدودية وضعف الضربة الإسرائيلية على إيران، والتي أثارت سخرية النشطاء من محدودية الضربة، التي لم تتجاوز الدقائق، وعدم تأثيرها، حيث لم تتسبب في أضرار بالغة على إيران.

السخرية من ضربة إسرائيل لإيران

وأظهرت مقاطع الفيديو سخرية النشطاء من ضربة إسرائيل على إيران، فأظهر أحد مقاطع الفيديو بعض الإيرانيين وهم يحدقون في السماء، علَّهم يجدوا أي صاروخ أو طائرة إسرائيلية، فلم يجدوا أي شيء يدل على قيام إسرائيل بالضربة.

في حين أظهر مقطع فيديو آخر أحد الأشخاص وهو "يعطس"، وأخذ يضحك قائلًا: "خلصت الضربة"، ساخرًا من أن ما يثار عن ضربة إسرائيل لإيران لم تستغرق وقتًا طويلًا، وإنما أخذت الوقت الذي يقوم فيه الشخص بـ "العطس"، ولسان حاله يقول: "من يعطس لن يشاهد الضربة" من قلة الزمن الذي استغرقته الضربة.

كما ظهر مقطع أخر يكشف فيه الإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل الفرق بين الضربة الإيرانية على القاعدة العسكرية الإسرائيلي "نفتاريم" والضربة الإسرائيلية على إيران، حيث قال: "إسرائيل ضد هجوم إيران.. هل ترون الفرق؟"، ليرد عليه أحد الإيرانيين بمقطع فيديو يكشف طهران وقت الضربة، التي لم يمسسها سوء قائلًا: "طهران آمنة ومؤمنة"

أكسيوس: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل غاراتها الجوية

جدير بالذكر أن موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران، أمس الجمعة، قبل غاراتها الجوية الانتقامية محذرة الإيرانيين من الرد، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة للموقع، وذلك في محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين البلدين ومنع تصعيد أوسع.

في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه وقعت 3 موجات من الغارات الجوية، صباح اليوم السبت، ركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، أما الثانية والثالثة فركزتا على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

وأكدت إيران إنها تصدت للهجوم الإسرائيلي وأعاقت حركته، مشيرة إلى وقوع أضرارًا محدودة لحقت بأهداف عسكرية.

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