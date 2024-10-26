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قوات الاحتلال تشعل النار بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

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قوات الاحتلال تشعل النار بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

قوات الاحتلال تشعل النار بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعال النيران بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان، حيث تتواجد حاليًا داخل المنشأة الطبية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات احتجزت مئات المرضى والطواقم الطبية، بالإضافة إلى عدد من النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بحثًا عن الأمان من القصف المستمر.

اقتحام مستشفى كمال عدوان في غزة

وأشارت إلى أن الوضع داخل المستشفى يعد كارثيًا، حيث لم يتم توريد أو توفير الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وقالت: تستمر الوزارة في تحذير المجتمع الدولي من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعاني منها غزة، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المرضى والمصابين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث أطلقت النار على المحاصرين داخلها. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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