قوات الاحتلال تشعل النار بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعال النيران بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان، حيث تتواجد حاليًا داخل المنشأة الطبية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات احتجزت مئات المرضى والطواقم الطبية، بالإضافة إلى عدد من النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بحثًا عن الأمان من القصف المستمر.

اقتحام مستشفى كمال عدوان في غزة

وأشارت إلى أن الوضع داخل المستشفى يعد كارثيًا، حيث لم يتم توريد أو توفير الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وقالت: تستمر الوزارة في تحذير المجتمع الدولي من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعاني منها غزة، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المرضى والمصابين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث أطلقت النار على المحاصرين داخلها.

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