تحاول تضخيم هجومها الضعيف، إيران تكذب الرواية الإسرائيلية بشأن أيام الرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:50 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، انتهاء الهجوم الذي شنه على إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، متوعّدة بالردّ.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ إسرائيل شنّت 3 دفعات من الهجمات، استهدفت الأولى منها الدفاعات الجوية الإيرانية، بينما ركّزت الدفعتان الثانية والثالثة على الصناعات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"المطلع" قوله: إن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان دقيقًا واستهدف مصانع لإنتاج صواريخ أرض أرض.

بدورها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ الهجوم شمل بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق، ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات وإنتاج أسلحة ومنظومات دفاع جوي.

إلى ذلك، نقل موقع "واللا" عن مصادر قولها إنّ إسرائيل "أبلغت إيران عبر وسطاء قبل الهجوم بساعات، وطلبت منها عدم الرد عليه".

وبعد أربع ساعات من بداية العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم "أيام الرد"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران.

وأشار إلى أنّ جميع طائراته التي نفّذت الهجوم على إيران "عادت إلى قواعدها بسلام، وأنّ العملية حقّقت جميع أهدافها".

أحبطت العملية بنجاح

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله: إنّ الهجوم أدى إلى "ضرر كبير لمنشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة، أنّ الدفاعات الجوية "أحبطت بنجاح" العملية الجوية التي شنّتها إسرائيل.

وبينما تحدّث مسؤولون إسرائيليون عن مهاجمة أكثر من 20 موقعًا داخل إيران، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنّ المزاعم باستهداف 20 موقعًا في إيران غير واقعية، وإنّ عدد الأهداف التي ضربتها إسرائيل أقل بكثير من هذا العدد.

وأضاف المصدر أنّ الهجوم الإسرائيلي تم من خارج الحدود الإيرانية وتسبب في أضرار محدودة، مشيرًا إلى أنّه لم يتم استهداف أي مركز عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأكد أنّ الأخبار التي تُفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية إسرائيلية في هذا الاعتداء "كاذبة تمامًا"، وأنّ إسرائيل "تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف".

بدوره، قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية، إنّ الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، أسفر عن أضرار محدودة.

توعّد إيراني

وبينما حذّر الجيش الإسرائيلي طهران من أنّها "ستدفع ثمنًا باهظًا" إذا بدأت جولة جديدة من التصعيد، أفاد مراسل "التلفزيون العربي" في طهران حسام دياب، بأنّ مواقع مقرّبة من الحرس الثوري الإيراني نقلت عن مصادر أمنية، قولها إنّ "لإيران الحقّ في الردّ على اي اعتداء إسرائيلي، وإنّ إسرائيل ستتلقّى الردّ لا محالة".

من جهتها، حثّت الولايات المتحدة طهران على التوقّف عن مهاجمة إسرائيل "لكسر دوامة العنف"، وفق تعبيرها.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

بدوره، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أنّه "إذا اختارت إيران الرد على إسرائيل مجددًا، فنحن مستعدون تمامًا للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران.

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