رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

تحاول تضخيم هجومها الضعيف، إيران تكذب الرواية الإسرائيلية بشأن أيام الرد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحاول تضخيم هجومها الضعيف، إيران تكذب الرواية الإسرائيلية بشأن أيام الرد - أخبار كلمتك

تحاول تضخيم هجومها الضعيف، إيران تكذب الرواية الإسرائيلية بشأن أيام الرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:50 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، انتهاء الهجوم الذي شنه على إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، متوعّدة بالردّ.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ إسرائيل شنّت 3 دفعات من الهجمات، استهدفت الأولى منها الدفاعات الجوية الإيرانية، بينما ركّزت الدفعتان الثانية والثالثة على الصناعات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"المطلع" قوله: إن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان دقيقًا واستهدف مصانع لإنتاج صواريخ أرض أرض.

بدورها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ الهجوم شمل بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق، ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات وإنتاج أسلحة ومنظومات دفاع جوي.

إلى ذلك، نقل موقع "واللا" عن مصادر قولها إنّ إسرائيل "أبلغت إيران عبر وسطاء قبل الهجوم بساعات، وطلبت منها عدم الرد عليه".

وبعد أربع ساعات من بداية العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم "أيام الرد"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران.

وأشار إلى أنّ جميع طائراته التي نفّذت الهجوم على إيران "عادت إلى قواعدها بسلام، وأنّ العملية حقّقت جميع أهدافها".

 

أحبطت العملية بنجاح

 

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله: إنّ الهجوم أدى إلى "ضرر كبير لمنشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة، أنّ الدفاعات الجوية "أحبطت بنجاح" العملية الجوية التي شنّتها إسرائيل.

وبينما تحدّث مسؤولون إسرائيليون عن مهاجمة أكثر من 20 موقعًا داخل إيران، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنّ المزاعم باستهداف 20 موقعًا في إيران غير واقعية، وإنّ عدد الأهداف التي ضربتها إسرائيل أقل بكثير من هذا العدد.

وأضاف المصدر أنّ الهجوم الإسرائيلي تم من خارج الحدود الإيرانية وتسبب في أضرار محدودة، مشيرًا إلى أنّه لم يتم استهداف أي مركز عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأكد أنّ الأخبار التي تُفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية إسرائيلية في هذا الاعتداء "كاذبة تمامًا"، وأنّ إسرائيل "تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف".

بدوره، قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية، إنّ الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، أسفر عن أضرار محدودة.

توعّد إيراني 

وبينما حذّر الجيش الإسرائيلي طهران من أنّها "ستدفع ثمنًا باهظًا" إذا بدأت جولة جديدة من التصعيد، أفاد مراسل "التلفزيون العربي" في طهران حسام دياب، بأنّ مواقع مقرّبة من الحرس الثوري الإيراني نقلت عن مصادر أمنية، قولها إنّ "لإيران الحقّ في الردّ على اي اعتداء إسرائيلي، وإنّ إسرائيل ستتلقّى الردّ لا محالة".

من جهتها، حثّت الولايات المتحدة طهران على التوقّف عن مهاجمة إسرائيل "لكسر دوامة العنف"، وفق تعبيرها.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

بدوره، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أنّه "إذا اختارت إيران الرد على إسرائيل مجددًا، فنحن مستعدون تمامًا للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق