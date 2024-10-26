تقارير: إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:17 صباحاً - أكدت مصادر مطلعة لوكالة «تسنيم» الإيرانية، أن طهران تستعد للرد على اعتداء إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم الدولية للأنباء إن “ إيران، كما أعلنت سابقًا، مستعدة للرد على اعتداء الاحتلال، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردًّا متناسبًا على أي عمل”.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

رسائل إسرائيل لـ إيران قبل الهجوم

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.

وأضاف أكسيوس عن مصادر مطلعة: "إسرائيل أوضحت لإيران مسبقًا ما الذي ستهاجمه وما لا تهاجمه بشكل عام.. كما حثت طهران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا".

الهجوم الإسرائيلي علي إيران

ونفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، "مزاعم" الجيش الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حربًا نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلًا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارًا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.

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