بعد الرد الإسرائيلي، إيران تستأنف الرحلات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:17 صباحاً - أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها ستستأنف الرحلات الجوية بعد تعليق قصير جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية عدة في البلاد.

وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الرحلات الجوية "ستعود إلى طبيعتها السبت عند الساعة التاسعة صباحا" بالتوقيت المحلي، أي 05:30 بتوقيت جرينتش.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أن "الرحلات ستعود إلى طبيعتها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت".

وأفادت بأن "جعفر يازرلو" قال في تصريح له: "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن، في وقت سابق، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.

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