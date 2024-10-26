مناقشة احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:45 صباحاً - جرى اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وأنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور الدوري بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط، فضلًا عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث أحاط وزير الخارجية الأمريكى الوزير عبد العاطي بنتائج جولته بالمنطقة على مدار الأيام الماضية.



وشدد عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية، مستنكرًا المساعي الإسرائيلية لتقويض جهود وكالة الأونروا.



كما تناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى لبنان، ومسألة الشغور الرئاسى وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبنانى، وفي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وندد باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب فى كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبنانى، فضلًا عن استهداف الجيش الاسرائيلي لقوات اليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفي مقدمتها الجيش اللبناني. وأكد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية.



من جانب آخر، تناول الوزيران أيضًا خلال اتصالهما التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.



كما استعرض الوزيران في اتصالهما التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بعد جولة الحوار الاستراتيجي، وأكدا على أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات.

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