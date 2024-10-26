بيان عاجل من السعودية بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تدين وتستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران مشيرة إلى أنه انتهاك لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء "واس": "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكًا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

واختتم البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة".

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