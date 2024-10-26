إسرائيل: بات لدينا "هامش تحرك أوسع" في الأجواء الإيرانية بعد الضربات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: إن الضربات الجوية التي شنها على الدفاعات الجوية الإيرانية فجر اليوم أعطته حرية تحرك أكبر في أجواء إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران تستعد للرد، رغم تحذير البيت الأبيض من رد انتقامي.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في إحاطة تلفزيونية "باتت إسرائيل تتمتع الآن بهامش تحرك أوسع في أجواء إيران أيضًا".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق: إن الأهداف التي ضربتها فجرًا شملت منشآت تصنيع الصواريخ التي استخدمتها إيران في هجماتها على إسرائيل خلال العام المنصرم، مضيفًا أن "الهجوم انتهى وحقق أهدافه".

وحذر الجيش الإسرائيلي طهران من أنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" في حال حصول مزيد من التصعيد.

وفي واشنطن، حثت الولايات المتحدة إيران على "وقف هجماتها" على إسرائيل لكسر دوامة القتال.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

وكانت إيران قالت اليوم السبت إن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، لكن "أضرارا محدودة" وقعت في بعض المواقع.

وقال الدفاع الجوي الإيراني في بيان: إن إسرائيل هاجمت أهدافا في طهران وخوزستان وإيلام.

وفي طهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن إيران تستعد للرد على الهجوم الانتقامي الذي شنته إسرائيل عليها اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصادر حكومية لم تكشف عنها قولها إنه "لا شك في أن إسرائيل ستتلقى ردًّا مناسبًا على أي عمل".

وقالت إيران اليوم السبت أنها أغلقت مجالها الجوي.

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