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بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين - أخبار كلمتك

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بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين - أخبار كلمتك

بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:41 صباحاً - حذّر موقع "جرداب" الإلكتروني التابع لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الإيرانيين من إرسال أي صور أو مقاطع فيديو أو أخبار لوسائل الإعلام الأجنبية أو المرتبطة بإسرائيل فيما يتعلق بالهجوم الذي شنّته تل أبيب على أهداف إيرانية.

وقال بيان لموقع جرداب الإلكتروني: "نُعلم المواطنين أن إرسال أي صور أو أخبار لوسائل الإعلام المعادية المرتبطة بالنظام الإسرائيلي يُعدّ جريمة، وذلك وفقًا للمادتين 6 و8 من قانون مكافحة الأعمال العدائية للنظام الإسرائيلي ضد السلام والأمن".

وأضاف الموقع: "كما تنص المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامي على أن أي شخص أو مجموعة تتعاون مع دول أجنبية معادية بأي شكل من الأشكال ضد الجمهورية الإسلامية سيُعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات إذا لم يُعترف به كمحارب، وسيتم التعامل مع المجرمين بحزم".

وجاء هذا البيان بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي استهدف نحو 20 موقعًا عسكريًّا في أنحاء مختلفة من البلاد، وتركزت أغلبها في العاصمة طهران.

الاستهدافات الإسرائيلية

وفي السياق، أعلنت منظمة الدفاع الجوي الإيراني، السبت، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف ثلاث محافظات، هي العاصمة طهران، وخوزستان (جنوب)، ومحافظة إيلام غرب إيران، مشيرة إلى أن الهجمات ألحقت أضرارًا محدودة.

وقال بيان لمنظمة الدفاع الجوي: "على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للنظام الإسرائيلي الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، إلا أن هذا النظام المزيف هاجم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام هذا الصباح بطريقة متواترة".

وأضاف البيان: "في حين نجحت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، إلا أن هناك أضرارًا محدودة في بعض الأماكن، ويجري التحقيق في أبعاد هذا الحادث".

وتابع البيان: "وفي هذا الصدد، ندعو الأهالي إلى الحفاظ على التضامن والسلام، ونرجو منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى ما يروّجه إعلام العدو".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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