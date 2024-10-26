هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل، والسر في حزب الله اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - دوت صافرات الإنذار فجر اليوم السبت في عشرات المناطق شمال إسرائيل، وسط أنباء عن هزة أرضية.



وحسب موقع "واينت" العبري، أبلغ المجلس الإقليمي في الجولان المحتل السكان بأن الجيش الإسرائيلي فجر مجمعا لـ"حزب الله" في لبنان، مما تسبب بهزة أرضية وأدى إلى تفعيل الإنذارات.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه سُمعت أصداء انفجارات في الجزء الشمالي من البلاد، عقب نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه يجري فحص احتمال تفعيل الإنذارات من الزلازل في شمال البلاد بسبب انفجار مخزون كبير من ذخائر "حزب الله".

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