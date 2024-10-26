إنذار بالموعد والأهداف وطرف ثالث نقل الرسالة، مفاجأة في الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - إسرائيل أبلغت إيران بأهداف هجومها وحذرت طهران من الرد، ليس عنوان في موقع ولا العبري فقط بل واقع شكلت تفاصيله مفاجأة من العيار الثقيل مع إعلان إسرائيل هجومها على إيران والذي استمر 4 ساعات، مستهدفًا مواقع عسكرية في 6 مدن.

وبداية المفاجأة بدأت تظل ملامحها عندما ذكر موقع واللا العبري بأن إسرائيل أبلغت إيران بأهداف هجومها وحذرت طهران من الرد.

ووهذا العنوان المقتضب كشف تفاصيله أكثر موقع «أكسيوس» نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة حيث قال، إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران، قبل ضرباتها الجوية الانتقامية، محذرة الإيرانيين من عدم الرد.



وقالت المصادر إن الرسالة الإسرائيلية كانت محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وإيران ومنع تصعيد أوسع نطاقا.

وبحسب مصادر «أكسيوس»، فإن الرسالة الإسرائيلية نقلت إلى الإيرانيين عبر عدة أطراف ثالثة.

أحد المصادر أضاف للموقع الأمريكي: «لقد أوضح الإسرائيليون للإيرانيين مسبقًا ما الذي سيهاجمونه بشكل عام وما الذي لن يهاجموه».

وقال مصدران آخران إن إسرائيل حذرت الإيرانيين من الرد على الهجوم، وأكدت أنه إذا ردت إيران، فإن إسرائيل ستنفذ هجوما آخر أكثر أهمية، خاصة إذا قُتل أو جُرح مدنيون إسرائيليون.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق.

وقالت إيران إنها لا تريد حربا شاملة مع إسرائيل ولكنها سترد إذا تعرضت لهجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاجاري، في إفادة صحفية، السبت، إنه إذا صعدت إيران ردا على الضربات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر إلى الرد.

خلف الكواليس

وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليون فإن ثلاث موجات من الغارات الجوية وقعت فجر اليوم السبت.

وركزت الموجة الأولى على منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، فيما ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع إنتاج الأسلحة.

وقالت إيران إنها صدت الهجوم الإسرائيلي وإن «الأضرار محدودة» فقط لحقت بأهداف عسكرية في أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم جاء ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر.

تحذير أمريكي

فيما قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية الإسرائيلية، لكن إذا ردت إيران فإن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن إسرائيل ضد مثل هذا الهجوم.

وأضاف المسؤول: «يجب أن يكون هذا نهاية للتبادل العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران. وإذا هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى فسوف تكون هناك عواقب. لقد أبلغنا إيران بذلك بشكل مباشر وغير مباشر».

ونقل الموقع الأمريكي عن أحد المصادر قوله، إن «أحد القنوات لنقل الرسائل إلى إيران قبل الضربة الإسرائيلية كان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب».

وقبل ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي، قال فيلدكامب، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا): لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حول الحرب والتوترات المتزايدة في المنطقة. وفيما يتعلق بالتوترات المتزايدة في المنطقة، حثثت على ضبط النفس. يجب على جميع الأطراف العمل على منع المزيد من التصعيدز

فهل ترد إيران؟

قال مسؤولون أمريكيون، إنهم يتوقعون أن ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في الأيام المقبلة لكن بطريقة محدودة تمكن إسرائيل من وقف دورة «العين بالعين».

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت إن «هدفنا هو تسريع الدبلوماسية وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ونحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل حتى تنتهي هذه الدورة من القتال دون مزيد من التصعيد».

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