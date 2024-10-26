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ضربة قاسية للرئيس السابق، 13 مسئولا سابقا في إدارته: ترامب فاشي وإعادة انتخابه خطر - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:52 صباحاً - في ضربة قاسية للرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، أصدر 13 مساعدًا سابقًا لدونالد ترامب، بيانًا يؤيدون فيه الجنرال السابق جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، في وصفه للرئيس السابق في حوار مع "نيوريورك تايمز"، بأنه "فاشي"، مؤكدا أنه أثنى على الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، وولاء جنرالاته له، وأنه يسعى إلى سلطة مطلقة من دون قيود.

وأبدى المسؤولون السابقون دعمهم لما ذكره جون كيلي، وقالوا في الخطاب: "هذا هو دونالد ترامب".
وفي خطابهم أمس الجمعة، أعلنوا: "ما كشفه الجنرال كيلي، صادم ومقلق، لأننا نعرف ترامب، وعملنا لصالحه وإلى جواره، للأسف، لم نتفاجأ بما ذكره الجنرال كيلي".

خطر الولاية الثانية للرئيس السابق

وأشاد المسؤولون السابقون في إدارة ترامب بجون كيلي لـ"إبرازه بتفاصيل واضحة، خطر ولاية ثانية لترامب.. مثل الجنرال كيلي، لم نأخذ قرار التحدث علنًا بسهولة.. جميعنا جمهوريون طوال حياتنا، وخدمنا بلدنا.. ورغم ذلك، هناك لحظات في التاريخ، حيث يصبح من الضروري وضع البلد فوق الحزب.. هذه واحدة من تلك اللحظات".

وقالوا: "يجب علينا جميعًا أن نستمع لتحذير كيلي".

وجاء الخطاب بتوقيع كل من: كيفن كارول، المستشار السابق لكيلي، ونائبة المتحدث باسم البيت الأبيض السابقة سارة ماثيوز، مساعدة وزير الأمن الداخلي السابقة إليزابيث نيومان، ومدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، كبير موظفي وزارة الأمن الداخلي السابق مايلز تايلور، والمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، والمتحدثة السابقة باسم نائب الرئيس أليسا فرح جريفين، ومستشارة الأمن القومي السابقة لنائب الرئيس بنس، أوليفيا تروي.
توقيت الخطاب جاء حاسما، حيث تتجه هاريس إلى عرض حجتها الختامية في نهاية الحملة الانتخابية، والتي تشدد فيها على أن ترامب خطر على الديمقراطية، وأنه يشكل تهديدًا كبيرًا حال انتخابه.

وتؤكد هاريس وحملتها أن هذه الرسالة لها صدى لدى الجمهوريين القلقين من ترامب، والذين يخشون من عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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