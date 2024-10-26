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الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:26 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران".

ذكرت موقع  أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران

أضافت: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيَّرات ومواقع الإنتاج.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، صباح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافًا عسكرية في إيران بشكل دقيق.

كما ذكرت الإذاعة العبرية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوية للاحتلال والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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