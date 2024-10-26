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العراق يوقف حركة الطيران في جميع المطارات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

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العراق يوقف حركة الطيران في جميع المطارات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

العراق يوقف حركة الطيران في جميع المطارات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - الهجوم الإسرائيلي، قررت وزارة النقل العراقية تعليق حركة الطيران في جميع المطارات حتى إشعار آخر بسبب التوترات الإقليمية والضربات الإسرائيلية على إيران.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إنه «بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية».

وأضاف البيان أن «الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية».

ونوه البيان بأن «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين».


أسباب أصوات الانفجارات في شمالي العراق

بالنسبة للأصوات التي سُمعت من دوي للانفجارات، وقال مراسل «الغد» إنه جاء التأكيد الرسمي من الحكومة العراقية، ومن الجهات الأمنية بأنها وقعت في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، وهي ناتجة عن نشاطات أمنية عراقية، ولا وجود لاعتداء إسرائيلي على المناطق العراقية»ز

وأضاف: «المؤكد في الأمر أنه كانت هناك حركة كبيرة للطيران الحربي في سماء بعض المناطق العراقية، في محافظة بابل جنوبي بغداد، وكذلك في محافظة صلاح الدين»، موضحًا أن «من المرجح أنه طيران حربي أمريكي، وهو ما أعلنته السلطات الأمريكية أيضا بأنها الطائرات التي وصلت إلى المنطقة في إطار مراقبة الوضع العام في المنطقة».

وتابع أنه «في هذه المناطق هناك قاعدة أمريكية للطائرات الحربية من طراز إف-16 في محافظة صلاح الدين، التي رُصد فيها تحليق مكثف للطيران الحربي».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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