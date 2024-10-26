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في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

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في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - الهجوم الإسرائيلي، شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على إيران، مع الساعات الأولى لفجر اليوم السبت، وتحديدًا في الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي للجمهورية الإسلامية، جاء وفق مزاعم تل أبيب كرد انتقامي على الهجوم الصاورخي الذي نفذه الحرس الثوري.

 

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

وفي السطور التالية ترصد "كلمتك" تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران، منذ بدايته حتى اللحظة، بعدما حبست المنطقة أنفاسها خلال الساعات الماضية خشية انفلات الأوضاع وتطورها إلى حرب شاملة.

الهجوم الإسرائيلي على إيران في نقاط موجزة

1- في البداية تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 3 انفجارات غرب العاصمة "طهران" دون تحديد الأسباب.

2- بدأت تتقاطر الأنباء عن هجوم إسرائيلي، وسط تحفظ إيران على إصدار أي بيانات رسمية فيما بدأت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر آثار الهجمات.

3- وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر، لم تسمها، تأكيدها أن إسرائيل بدأت هجومًا على إيران كرد انتقامي على الضربة الصاروخية الإيرانية.

4- أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر عسكرية في الاحتلال قولها، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ هجمات ضد إيران.

5- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميًّا بدء الهجوم على إيران، وبالتوازي مع ذلك سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

6-هدأت الأوضاع نسبيًّا ولم يصدر عن إيران أي بيانات رسمية، ونفت وكالة فارس نقلًا عن مصادر رسمية اختراق الأجواء الإيرانية.

7-أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اطلع على تقارير تفيد بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وأن تل أبيب أخطرته بالتفاصيل.

8-نفى البنتاجون مشاركة القوات الأمريكية في الهجوم على إيران، وشددت الدفاع الأمريكية عدم إجراء أي تغييرات حول انتشار القوات فى المنطقة.

9- قالت القناة 12 العبرية، إن موجة ثانية من الهجوم بدأت الآن وإنه سمع دوي انفجارات في شيراز، وهو ما نفته صحيفة إيرانية.

10-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن مئات الطائرات المقاتلة تشارك في الهجوم على إيران.

نتنياهو وجالانت، كلمتك

11- قال الجيش الإسرائيلي، إنه يهاجم بشكل موجه وبدقة أهدافًا عسكرية في إيران، مؤكدًا عدم استهداف المنشآت النووية والنفطية.

12- نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله، إن ضربات إسرائيل مقتصرة على أهداف عسكرية ولا تشمل مراكز نووية أو طاقة.

13- ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت يوجدان في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع لمتابعة الضربة.

14- الناطق العسكري الإسرائيلي أكد، أن منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

15- مركز الدفاعات الجوية في طهران قال، إن أصوات الانفجارات التي سمعت في ناتجة عن "تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط".

16- وكالة أنباء فارس الإيرانية أشارت، إلى  أن "الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران"

17- وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن دوي الانفجارات ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

18- صحيفة "إيران" المقربة من النظام، نقلت عن مصدر مطلع قوله: إن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.

19- وكالة مهر الإيرانية، نفت مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز.

20- وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن مصادر إغاثية في طهران أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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