4 انفجارات جديدة في إيران وشبكة ABC الإخبارية: الهجوم الإسرائيلي على طهران لليلة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:01 صباحاً - قالت وكالة إرنا الإيرانية في خبر عاجل لها قبل قليل انه تم سماع دوي 4 انفجارات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران.

وعلى الجانب الآخر نقلت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية عن مصدر، السبت، أن هجوم إسرائيل على إيران مستمر ومن المتوقع أن يكون لمدة ليلة واحدة.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تمت إحاطة الرئيس الأمريكي جو بايدن بآخر تطورات ما يحدث في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إننا على علم بتقارير الانفجارات في إيران وما زلنا نتحقق منها.

وأكد «إعلام أمريكي»، أن البيت الأبيض أخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.

بايدن يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة الهجوم الإسرائيلي على إيران هيئة البث الإسرائيلية: العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران من بينها F35 وF16 وF15

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