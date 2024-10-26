رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

لا نفطية ولا نووية، أسرار ضربة الفجر الإسرائيلية ضد إيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:45 صباحاً - الضربة الإسرائيلية، شن الاحتلال الإسرائيلي مع الساعات الأولى لفجر اليوم؛ ضربة عسكرية ضد إيران وصفتها بقصف أهداف محددة تمثل تهديدا لها في الماضي والمستقبل وفق مزاعمها.

 

عدم ضرب الأهداف النووية والنفطية في إيران 

اللافت، أن إسرائيل أكدت رسميًّا عدم استهداف منشآت نووية أو نفطية وهي النقطة التي مثلت خلافات حادة في وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن خلال الأيام الماضية؛ لتخوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من انفلات الأوضاع وارتفاع أسعار النفط في حال استهداف حقول النفط والغاز الإيرانية؛ علاوة على مطالبات دول عربية للإدارة الأمريكية بضرورة تجنب استهداف حقول الغاز والنفط خشية تنفيذ وكلاء إيران بالمنطقة من تنفيذ ضربات انتقامية بالدول النفطية وهو ما توعدت به المقاومة الإسلامية في العراق.

اجتماع نتنياهو وقادة الجيش أسفل الدفاع الإسرائيلية

وأظهرت صورًا بثتها وسائل إعلام عبري اجتماعًا لقادة الجيش الإسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ملجأ محصن أسفل وزارة الدفاع الإسرائيلية لمتابعة سير العمليات العسكرية في العمق الإيراني.

وتزامنت الضربات الإسرائيلية على إيران مع استهداف جيش الاحتلال لمواقع في سوريا والعراق بهدف تجنب نشاط تلك الجبهات؛ وشددت تل أبيب، أن ضرباتها في طهران تستهدف مواقع عسكرية فقط بالداخل الإيراني وسط حديث عن مشاركة ١٠٠ مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم.

 

إيران تهون من الضربة الإسرائيلية وتنفى اختراق أجوائها

المثير في الأمر هو تهوين إيران من تلك الضربات ونفي إبلاغ السلطات عن أي اختراقات في المجال الجوي؛ على الرغم من إعلان البيت الأبيض إخطار الرئيس الأمريكي بالضربة الإسرائيلية؛ وتصريح البنتاجون حول عدم إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة ونفي الدفاع الدفاع الأمريكية مشاركتها في تلك الضربات.

الخلاصة في تلك الضربة رغم أنها دخلت مرحلة ثانية وربما تتعدد مراحلها لكن شكلها العام يوحي بالتوافق عليها بين جميع الأطراف، بهدف ترك المساحة للاحتلال بتنفيذ ضربات حفظ ماء وجه بعد تصعيد اللهجة حول العملية الانتقامية؛ وجاءت على عجل قبيل انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية ويحتمل بشكل كبير اكتفاء الجمهورية الإسلامية بإصدار بيان تتحدث فيه عن رد في الوقت والزمن المناسب بدون التعجل في رد وقتي يفتح جبهة الصراع على جميع الاحتمالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق