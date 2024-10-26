بايدن يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:45 صباحاً - كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تمت إحاطة الرئيس الأمريكي جو بايدن بآخر تطورات ما يحدث في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إننا على علم بتقارير الانفجارات في إيران وما زلنا نتحقق منها.



وأكد «إعلام أمريكي»، أن البيت الأبيض أخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.



الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد الهجوم على إيران وكالة تسنيم: لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني في طهران

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.