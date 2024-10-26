الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:32 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومناطق محيطة شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل) بحسب خبر عاجل لشبكة سكاي نيوز عربية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في مراحله الأولى وهدفه تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية فريق بحث لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من شرفة شقتها بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.