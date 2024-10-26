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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في مراحله الأولى وهدفه تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية - أخبار كلمتك

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في مراحله الأولى وهدفه تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية - أخبار كلمتك

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في مراحله الأولى وهدفه تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:10 صباحاً - قصف إيران، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على إيران في مراحله الأولى وهدف الضربات الأولى تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية.

ومن جانبها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في 3 مناطق حول طهران.

أكدت مصادر إيرانية مطلعة أنه حتى الآن لم يتم إطلاق أية صواريخ على مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني في غرب وجنوب غرب طهران.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادرها إلى أن الأصوات التي تم سماعها ناتجة عن تفعيل الدفاعات الجوية للجيش في 3 أماكن حول طهران.

وأكد المصادر أنه "سيتم إعلان معلومات إضافية حول سبب سماع عدة انفجارات لاحقًا".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت فجر اليوم السبت، بشكل رسمي بدأ تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأفادت الإذاعة أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

كما أفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وذكرت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع أن "الهجوم الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية ولم يطل منشآت نووية أو نفطية".

وأضاف المصدر أن "الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا من إسرائيل بشأن الهجمات".

وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة "NBC" بأن إسرائيل لا تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية، بل تركز على الأهداف العسكرية.

وأوضح المسؤول قائلًا: "نحن نستهدف الأمور التي ربما شكلت تهديدًا لنا في الماضي أو قد تشكل تهديدا في المستقبل".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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