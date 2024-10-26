وكالة تسنيم: لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني في طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:10 صباحاً - أكدت وكالة تسنيم الإيرانية في خبر عاجل لها أنه لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني غرب وجنوب غرب طهران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكابينيت الأمني والسياسي صادق هاتفيًّا على قصف إيران.

وكان مسؤول إسرائيلي، قال إن الهجمات على إيران لم تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية بل ركزت الضربة على الأهداف العسكرية. وأضاف: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.

مسؤول إسرائيلي: ضرباتنا لم تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية بل ركزنا على الأهداف العسكرية القناة 12 الإسرائيلية: الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران بدأت وانفجارات في شيراز

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