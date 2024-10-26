لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:54 صباحاً - قصف إيران، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربة الإسرائيلية.

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن حركة الملاحة الجوية في مطاري الإمام الخميني ومهر آباد طبيعية ولم تشهد تغييرًا.

بينما أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وانتشر مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الإيرانيين يبحثون بشكل ساخر عن آثار القصف الإسرائيلي لطهران.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».

وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري».

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