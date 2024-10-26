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إعلام عبري: 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

إعلام عبري: 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:54 صباحاً - قالت وسائل إعلام عبرية إن 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران. 

وقالت القناة الـ 12 الاسرائيلية فى خبر عاجل لها انه تم البدء في الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران. 

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، صباح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافًا عسكرية في إيران بشكل دقيق.

كما ذكرت الإذاعة العبرية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوية للاحتلال والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل. 

وقالت هيئة البث العبرية نقلًا عن مصدرين من الاحتلال: «بدأنا الهجوم على إيران».

من جانبه، ذكرت محطة فوكس نيوز عن مصدر: تل أبيب بدأت هجومها ضد إيران لإرسال رسالة ردع.

وفي السياق، أعلنت وسائل عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.

 

موجة ثانية

وذكرت القناة 12 العبرية أن موجة ثانية من الهجوم العسكري بدأت الآن ودوي انفجارات في شيراز.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري بدء الموجة الثانية من الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو في إيران.

 

دوي انفجارات

ذكرت وكالة أنباء فارس أنه تم  دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.

إلى ذلك، قالت إذاعة الاحتلال إن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

كما أفادت مواقع إيرانية غير رسمية بسماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران والأسباب غير معروفة.

 كما أكد التلفزيون الإيراني أيضا وقوع دوي انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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