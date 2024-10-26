مسؤول إسرائيلي: ضرباتنا لم تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية بل ركزنا على الأهداف العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:38 صباحاً - قصف إيران، قال مسؤول إسرائيلي، إن الهجمات على إيران لم تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية بل ركزت الضربة على الأهداف العسكرية.

وأضاف: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية.

شن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.

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