يديعوت أحرونوت: الكابينت الأمني السياسي صوت هاتفيا على قصف إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:21 صباحاً - قصف إيران، شن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه «بعد 25 يومًا من أكبر هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل، بدأ الرد.. الليلة، أبلغ التلفزيون الإيراني عن 5 انفجارات عالية على الأقل سُمعت في العاصمة طهران ومدينة كرج القريبة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه كان يهاجم بطريقة دقيقة أهدافًا عسكرية دقيقة في إيران».

وأضافت الصحيفة أن «مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​وافق على الهجوم في محادثة هاتفية.

وأشارت إلى أن ذكرت شبكة فوكس نيوز أكدت أن البيت الأبيض اطلع على الأمر قبل وقت قصير من بدء الهجوم في إيران، وكان هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل الهجوم، بالرغم من التسريبات التي خرجت في الأيام الأخيرة من البنتاغون، وبالرغم من الوثائق المسربة.



هجوم إسرائيلي على إيران

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد أعلن أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».

وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري».

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