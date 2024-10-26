وسائل إعلام إيرانية تكشف عن المواقع التي هاجمتها إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:21 صباحاً - الهجوم على إيران، شن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.

وكشف موقع «سحام نيوز» الإيراني، السبت عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل ضمن سلسلة هجمات، مشيرة إلى أن «انفجارًا كبيرًا وقع في محطة برند لتوليد الطاقة بالدورة المركبة جنوب غرب العاصمة طهران».



وفي تقرير له، قال الموقع إن الانفجارات سمعت في عدة مدن إيرانية؛ بينها طهران ومشهد وقم وكرج، مشيرة إلى أن "انفجارًا وقع في ثكنة عسكرية جنوب طهران".

وأشار إلى أن «العدوان على مدينة قم وسط إيران والذي استهدف معسكر برديسان للحرس الثوري لم يسفر عن أي أضرار كون المعسكر قد تم إخلاؤه مسبقًا».

وذكر الموقع الإصلاحي الإيراني أن الانفجارات وقعت في:

مركز قادري

مركز عماد لتصنيع الصواريخ

مقر فلك العسكري

المركز اللوجستي للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني

ثكنة الإمام علي جنوب طهران.

قاعدة عسكرية قرب مرقد الخميني



فيما قالت وكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري: أظهرت التحقيقات والمتابعة الأولية التي أجراها صحافيو الوكالة أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافًا للهجوم الإسرائيلي، كما أن بعض الأصوات كانت مرتبطة بإطلاقات الدفاع الجوي.

وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، وقوع انفجارات غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى " أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر أباد".

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