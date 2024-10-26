الإذاعة الإسرائيلية: عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:04 صباحاً - أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يقوم الجيش الآن بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران بدقة، ردًّا على الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفق توجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للهجوم والدفاع، ونحن نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وشدد المتحدث على أن "الجيش الإسرائيلي يجري تقييمًا مستمرًّا للوضع، وفي هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

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