الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:46 صباحاً - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بشكل رسمي بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "ردًّا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل - في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأضاف البيان: "لقد هاجم النظام في إيران ووكلاؤه في المنطقة إسرائيل بلا هوادة منذ 7 أكتوبر 2023 - على سبع جبهات - بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".

وشدد الجيش على أن "مثل أي دولة ذات سيادة أخرى في العالم، فإن لدولة إسرائيل الحق والواجب في الرد. قدراتنا الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل. سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل.

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