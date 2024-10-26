بث مباشر، لحظة الهجوم الإسرائيلي على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:46 صباحاً - الهجوم الإسرائلي على إيران، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رسميًّا بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية: "المسؤولون في إسرائيل يؤكدون بدء الضربات في إيران"، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبًا.

وأظهر بث مباشر وصور للحظة الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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