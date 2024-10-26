موقع "أكسيوس" الأمريكي: إسرائيل شنت غارات جوية على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:46 صباحاً - كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن سماع خمسة انفجارات على الأقل قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الانفجارات في تأكيد القناة 12 العبرية و"فوكس نيوز": بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد بدا.

بينما قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات قوية سمعت في أنحاء العاصمة.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" إفادة شهود بـ"سماع دوي انفجارات غربي طهران"، وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن أخبار إضافية بهذا الخصوص".

كما أكدت وكالة أنباء "فارس" الخبر ذاته.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: إسرائيل شنت غارات جوية على إيران.

ذكر مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل بدأت هجومها على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك طهران.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن إيران سترد عسكريا، لكنهم يأملون أن يكون الرد محدودا ويسمح للخصمين بكسر دائرة الانتقام، فيما أعربت الإدارة الأمريكية عن شعورها بالقلق من أن الرد الإيراني الكبير قد يؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.

هذا وعزز الجيش الأمريكي قواته في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، وقال المسؤولون الأمريكيون إن الهدف كان ردع إيران عن الرد ومساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد وابل صاروخي إيراني آخر.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين، وهذا يعني أن الجنود الأميركيين قد يشاركون بنشاط في القتال بين إسرائيل وإيران على الأراضي الإسرائيلية.

وفي يوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من الضربة الإسرائيلية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركز في قاعدة "سبانغداهليم" الجوية في ألمانيا وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في تسريب وثائق استخباراتية أمريكية سرية للغاية بشأن استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران، وكان التسريب أحد أخطر الخروقات الأمنية داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي منذ سنوات.

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